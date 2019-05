Golfer Tiger Woods krijgt Presidential Medal of Freedom

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in de rozentuin van het Witte Huis een Presidential Medal of Freedom uitgereikt aan golfer Tiger Woods. Dat is de hoogste civiele onderscheiding in de Verenigde Staten. De 43-jarige golfer won dit jaar – na een jarenlange pauze – voor de vijfde keer in zijn carrière de Masters en golft af en toe ook met de president.

Trump maakte vorige maand al bekend dat de topgolfer de onderscheiding verdient voor “zijn ongelofelijke succes en zijn comeback in de sport en belangrijker, in het leven”.

Woods won dit jaar voor de vijfde keer de Masters en zijn 15de major op 14 april, twee jaar na operaties aan zijn rug. Na jaren vol blessureleed en extra-sportieve zorgen – waaronder aan het licht gekomen affaires en een scheiding – leek de Amerikaan afgeschreven voor de top. In 2017 werd hij nog in Florida opgepakt voor rijden onder invloed.

Woods, die al geregeld bekritiseerd is voor zijn vriendschap met de president, golfde al enkele keren met Trump, ook al voor die president was. In 2018 riep hij de Amerikanen op om respect te hebben voor het presidentschap. “Los van wie er president is, we moeten allemaal respect hebben voor het ambt”, klonk het.

In het verleden kregen andere golfers als Arnold Palmer, Jack Nicklaus en Charlie Sifford al de Presidential Medal of Freedom opgespeld.

