Burgemeester veroordeelt kiescommissie nadat die verkiezingen Istanbul ongeldig verklaart: “Dan is president ook onwettig verkozen”

Na de annulering van de gemeenteraadsverkiezingen in de Turkse stad Istanbul heeft burgemeester Ekrem Imamoglu de kiescommissie scherp veroordeeld. Hij hield een toespraak voor aanhangers in de wijk Beylikdüzü. “Ik veroordeel de hoge kiesautoriteiten”, riep hij. Het was een achterbakse beslissing, klonk het. Op 23 juni vinden nieuwe verkiezingen plaats.