Privévliegtuig, met dertien mensen onderweg vanuit Las Vegas, stort neer in Mexico

Dertien mensen zijn in Mexico om het leven gekomen toen de privéjet waarin ze zaten, neerstortte. Het vliegtuig was op weg van Las Vegas naar Mexico en geen van de inzittenden overleefde het ongeval.

De privéjet, een Bombardier Challenger 601, verdween zondag van de radar, maar werd uiteindelijk door een zoekvliegtuig ontdekt in de noordelijke Mexicaanse deelstaat Coahuila. De autoriteiten lieten weten dat er geen teken van overlevenden is. Bergingsteams zijn onderweg naar de plaats van het ongeval in de buurt van het dorp Ocampo.

De Mexicaanse passagiers waren naar Las Vegas afgezakt om de boksmatch tussen hun landgenoot Saúl Álvarez en de Amerikaan Daniel Jacobs bij te wonen. Op de terugweg naar Monterrey in Mexico stortte het vliegtuig door het slechte weer neer. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.