Na moord op Julie Van Espen: zondag stille mars tegen seksueel geweld

Antwerpen - #Enough. Genoeg. Met dat ene woord wordt een stille mars aangekondigd die zondag in Antwerpen zal plaatsvinden. Als protest tegen (seksueel) geweld én als steun voor de slachtoffers ervan, zo meldt de organisatie. De stille mars komt er na de moord op de 23-jarige studente Julie Van Espen in Antwerpen.

LEES OOK. Wie is Steve, de man die de moord op Julie Van Espen bekend heeft? “Hij pijnigt mensen zonder er één spier bij te vertrekken” (+)

“Maar liefst 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen werd ooit het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag”, schrijft de organisatie bij op Facebook. “We roepen de beleidsmakers op om hier daadkrachtiger tegen op te treden. Een zorgcentrum seksueel geweld alleen is niet voldoende. Op politiek en juridisch niveau is er geen gehoor voor iedereen die klacht indien en ook een expertisecentrum blijft achterwege. Deze mars wordt in stilte gehouden, om de actie kracht bij te zetten. Zo geven wij een gezicht aan zij die nooit gehoord worden.”

De stille mars vindt zondag plaats in Antwerpen, van het Koningin Astridplein tot het Steenplein. Al kan het startuur en de locatie nog veranderen. Meer informatie daarvoor vind je op de Facebookpagina van het evenement. Dinsdagochtend gaven al meer dan 1.400 mensen aan te gaan, bijna 5.000 anderen zijn geïnteresseerd.

Julie Van Espen, een 23-jarige studente internationale betrekkingen en diplomatie aan de UAntwerpen, was sinds zaterdag vermist. Maandag werd haar lichaam teruggevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. De jonge vrouw was vermoord. Eerder op de dag was al een 39-jarige verdachte opgepakt in Leuven. Hij wordt voorgeleid voor moord.