Meghan Markle wilde thuis bevallen, maar werd in het grootste geheim toch naar privéziekenhuis gebracht

Enkele uren voor de bevalling werd Meghan Markle in het grootste geheim naar een privéziekenhuis gebracht. Daar beviel de echtgenote van de Britse prins Harry maandagochtend van een gezonde jongen. Volgens Britse media had de kersverse moeder echter gehoopt op een thuisbevalling. Waarom dat niet mogelijk was, is niet duidelijk.

De 37-jarige Meghan Markle werd zondagavond door beveiligingsagenten van Scotland Yard naar een privéziekenhuis gebracht in Londen. De verplaatsing gebeurde in het grootste geheim, aldus The Daily Mail. Niet eens alle Britse royals zouden op de hoogte geweest zijn.

Voorlopig is niet zeker naar welk ziekenhuis gebracht werd. Vermoedelijk gaat het om het Portland-ziekenhuis, waar ook al de Britse prinsessen Beatrice en Eugenie ter wereld kwamen. Een standaard-bevalling zou er ongeveer 15.000 pond, ofwel zo’n 17.500 euro, kosten.

Enkele uren later, maandagochtend om 6.26 uur Belgische tijd, beviel Markle van een gezonde baby. Een jongen van 3,2 kilogram, zo bevestigde Buckingham Palace enkele uren later.

Uit de officiële mededeling bleek ook dat Doria Ragland, de moeder van Meghan, al bij de trotse ouders thuis was op Frogmore Cottage in Windsor. Daarom werd eerst uitgegaan van een thuisbevalling, wat volgens The Daily Mail ook de droom van Markle was, maar dat zou dus niet kloppen.

De hertogin van Sussex was een week overtijd. Voorlopig is niet duidelijk of de bevalling werd ingeleid of niet en of dat iets te maken heeft met haar overplaatsing naar het ziekenhuis.

