Aldi wordt duurder… om grotere kortingen te kunnen geven

Aldi heeft in Duitsland de prijzen van zijn A-merken opgetrokken tot het niveau van de concurrentie, zo meldt Het Laatste Nieuws. De supermarktketen wil zo niet alleen de winstmarge optrekken, maar ook af en toe kunnen uitpakken met grotere promoties. Voorlopig volgt Aldi België niet, al zijn succesvolle strategieën uit Duitsland in het verleden wel al vaker overgenomen bij ons.

De bekende aanpak van Aldi - het hele jaar door erg lage prijzen - komt onder steeds meer druk te staan door de promoacties van concurrenten als Lidl. Gevolg? De al kleine marge van Aldi verkleint nog. Daarom veranderden zowel Aldi Nord als Aldi Süd in Duitsland begin dit jaar hun strategie: de prijzen voor de A-merken gingen de hoogte in, maar er werden wel vaker forse promoties gegeven.

De supermarktketen verklaart dat de strategie momenteel alleen in Duitsland wordt toegepast en voorlopig dus nog niet bij ons. Echter: strategieën die vroeger succesvol bleken in Duitsland, de thuismarkt van Aldi, werden in veel gevallen niet veel later ook bij ons ingevoerd.