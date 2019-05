Zo houden Kat Kerkhofs en Dries Mertens hun latrelatie in leven: “Het is een heel gedoe”

Zij woont en werkt in België, hij voetbalt in Italië. Beiden hebben het druk-druk-druk. Kat Kerkhofs geeft in Dag Allemaal toe dat haar huwelijk met Rode Duivel Dries Mertens niet altijd even makkelijk te plannen is. “Het is een heel gedoe, dat klopt”, zegt ze. “Maar we regelen dat.”

“Op de dagen dat Dries (de 32-jarige Rode Duivel speelt bij het Italiaanse Napoli, nvdr.) matchen heeft en van is huis is - vaak vier dagen in de week - kan ik mijn ding doen in België”, aldus de 30-jarige Kerkhofs. “En als hij thuis is, probeer ik ook in Napels te zijn. Ik snap dat dat voor sommigen moeilijk te begrijpen is, maar met een goede planning lukt het meestal wel.”

Veel heen en weer tussen België en Italië dus. “Ik vlieg veel, ja. Ik weet dat dat een ramp is voor mijn ecologische voetafdruk. Anuna De Wever zal niet blij zijn en ik schaam me er ook wel een beetje voor, maar het kan niet anders als ik wil doen wat ik doe. Het is ook eindig, hé. Een voetbalcarrière duurt niet eeuwig. Nu gaat het ten koste van veel dingen, zoals een gezin starten, maar we kiezen allebei efkes voor onze carrière.”