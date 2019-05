Vincent Kompany krijgt applaus van ploegmaats en Britse pers, maar de vraag van één miljoen is: blijft hij bij Manchester City of niet?

Als Manchester City volgend weekend de Premier League wint, heeft het dat gedeeltelijk te danken aan Vincent Kompany (33). De Rode Duivels knalde zijn club voorbij Leicester City met een wereldgoal (1-0), waardoor de Citizens aan de leiding blijven voor Liverpool. In de Britse pers ging het uiteraard over de pegel van Kompany, ook al hadden zijn trainer en ploegmaats er hun twijfels over.

De verdediging van de Foxes legde Vince the Prince weinig in de weg om aan te leggen, maar de afstand was toch aanzienlijk. Sergio Agüero hoopte zelfs dat zijn ploegmaat niet zou trappen. “Ik dacht: schiet nu niet Vinnie”, gaf de Argentijnse spits na afloop toe.

Ook Raheem Sterling had voor de kanonskogel van Kompany zo zijn twijfels, wat hij op Twitter heel duidelijk maakte. Maar ook de Engelsman moest zijn ongelijk toegeven: “Captain Incredible”.

My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard 😂😂😂 what a hit boi !!! Captain Incredible 💙 @VincentKompany pic.twitter.com/Ba6WKyPdg3 — Raheem Sterling (@sterling7) 6 mei 2019

“Ik hoorde mensen op de tribune roepen dat ik niet moest schieten”, reageerde Kompany zelf. “Maar ik ben niet op dit punt van mijn carrière gekomen om jonge gasten te laten bepalen wanneer ik schiet. Ik vertel al vijftien jaar dat ik er zo eentje kan scoren.”

Toekomst?

Zelfs Pep Guardiola moest zijn ongelijk toegeven. “Ik dacht: niet schieten Vinnie, niet schieten!”, aldus de trainer van de Citizens. Die ging ook dieper in op de toekomst van Kompany, die einde contract is bij de club waar hij sinds 2008 actief is en na afloop van de wedstrijd duidelijk emotioneel was door zijn prestatie.

“Kompany is hier al tien jaar. Hij heeft met een geweldige generatie spelers, waaronder Joe Hart en Pablo Zabaleta, deze club opgebouwd. Zij hebben gecreëerd wat Manchester City vandaag de dag is. Vincent staat altijd op als de nood aan de man is. Hij is een weergaloze speler. We hebben er al twee of drie keer hardop over gefilosofeerd dat hij in het laatste jaar van zijn contract zit en dat we na afloop samen een biertje zouden gaan drinken en dan beslissen wat het beste is voor hem en de club. Dus er zijn wat dat betreft helemaal geen problemen.”

De timing van de beslissing is dus na 18 mei, wanneer City de FA Cup-finale speelt tegen Watford. “‘Hij is een geweldig mens, een ongelooflijke persoonlijkheid, hij heeft me veel geholpen. Ik vond het jammer dat ik hem niet zo veel kon gebruiken, maar we weten dat we altijd op hem kunnen rekenen. De club staat hier dankzij mannen als Vincent”, aldus nog Guardiola.

Kompany kreeg na zijn wondergoal uiteraard alle krediet van ploegmaats en de Britse kranten:

What a goal @VincentKompany 🚀 Big fight, great result 🔥⚽🔥 Biggest thank you to our fans for supporting us throughout the whole season 🙏🏾 #LS19 #inSané @ManCity pic.twitter.com/7U6b8AmwIa — Leroy Sané (@LeroySane19) 6 mei 2019

OMG! What a goal from @VincentKompany their captain, their leader, their rock hits an absolute screamer into the top corner. Wow! — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 mei 2019

Daily Mail

“98 punten, dat is het aantal dat City nodig zal hebben voor de titel”, klinkt het. “Ze zouden tekortschieten zonder Kompany en een doelpunt dat voor altijd herinnerd, herbekeken en gevierd zal worden. Een spectaculair doelpunt, niet eentje dat traditioneel door zo’n type speler gescoord wordt. Dit was zijn Agüeroooo-moment.”

“Denk aan een centrale verdediger en je ziet een kopbalgoal bij een stilstaande fase. Dat was Kompany in 2012, toen hij zijn op één na belangrijkste doelpunt scoorde voor City. Toen tegen United met nog drie speeldagen te gaan. Kompany heeft er zo al veel gescoord in zijn carrière. Maar dit was anders. Dit was een goal waarvan verdedigers dromen. Dit was Kompany’s eerste goal sinds 7 april 2018. Als hij er nooit meer eentje zou scoren, zal daar niemand in Manchester om malen. Er woedt een discussie dat Kompany de beste speler ooit is van City en dit soort momenten zorgt ervoor dat standbeelden worden opgericht.”

Daily Mirror

“Voor Vincent Kompany betekende dit net iets meer”, aldus The Mirror. “Toen hij het veld rondliep met zijn kinderen na zijn team op de rand van de titel gebracht te hebben… Hij verloor snel het duel tegen de tranen, het enige dat hij verloor trouwens. Na elf jaar van toewijding betekende dit veel, omdat zijn toekomst nog niet bevestigd is.”

“Hij had al enkele geweldige momenten gekend in zijn carrière bij Man City, enkele prijzen in zijn kast staan, waarvan drie titels, maar zelden kende Kompany zo’n emotionele avond als deze. En zijn team heeft nog niet eens iets gewonnen. Als ze dat doen door zondag Brighton te verslaan, dan zal het moment waarop Kompany besloot om eens te trappen cruciaal zijn geweest. Het was een raket van een man met hemelsblauw bloed. De man die City al leidde voor Guardiola er was. Een raket van een inspirerende kapitein die ervoor zal zorgen dat de titel in Manchester blijft. Toen de kampioenen het moeilijk hadden, zette hun skipper een stap voorwaarts. Met een schot dat qua belangrijkheid geen enkele rivaal kent dit seizoen.”