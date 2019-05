Gebruikers Instagram zoeken troost in gedichten na moord Julie Van Espen

Ook op sociale media wordt meegeleefd met de vrienden en familie van Julie Van Espen, de jonge vrouw die afgelopen weekend verdween en maandag levenloos werd aangetroffen in het Albertkanaal. Om het ongeloof en het verdriet onder woorden te brengen, wordt teruggegrepen naar gedichten, verzen en poëzie.

Amadeo C. schreef een gedicht over de gebeurtenissen van de recente dagen en stelt het falende, Belgische rechtssysteem verantwoordelijk voor de dood van Julie.

Silke Van Win kan de woorden niet vinden en benadrukt dat Julie dit niet verdiend heeft.

“Soms heb je woorden nog in plaats van beelden”, zegt Annebeth Bels. De jonge vrouw grijpt daarvoor terug naar de veiligheidsmonitor van 2008-2009. “100 verkrachtingen per dag maar slechts 10 procent doet aangifte. En als de schuld dan al bewezen is, komt het zelden tot een celstraf.”

Ook de Universiteit van Antwerpen en de faculteit bedrijfswetenschappen en economie laten zich niet onbetuigd. Ze nemen afscheid van “een lieve en open vrouw en wensen de familie en vrienden van Julie veel sterkte toe.”

Kathleen Bast uit Antwerpen koos ook voor een gedicht om haar emoties te verwoorden. “Veel liefde voor iedereen”. Bij de #julievanespen plaatst ze een gebroken hart.

De Nederlandse Janneke van Zijl grijpt terug naar de woorden van Didalmi en vraagt zich af hoeveel onschuldige meisjes en vrouwen er nog verkracht en vermoord moeten worden tot het doordringt dat sommige mensen nooit meer terug de ‘gewone wereld’ in mogen.

Ook Nils Van Eynde kroop in zijn pen en schreef een gedicht in het Engels voor Julie Van Espen. “All the voices in the land cried out to Hope: Please bring her home! But it was only Cruelty that awnsered the call.” (De vertaling: Alle stemmen in ons lang vroegen aan De hoop: breng haar alstublieft terug. Maar het was alleen De Wreedheid die antwoord gaf)

Op het account van Steentje Levens staan enkele mooie woorden van afscheid: “Hoe de waarheid stilaan doordringt, terwijl het leven voortzingt. Op haar gekende tonen maar hoe jij van nu af aan en voor altijd nog enkel in ons hart zal wonen.”

Voor Liz Corthals mag het leed stoppen. “Vandaag zijn mijn woorden voor Julie. Liefs voor alle zere en tere hartjes.”

“Waar gaat de wereld naartoe?”, vraagt Redwan Acheache zich af op zijn Instagram-pagina. “Het leven is soms niet eerlijk.”