Vrouw gevat met alligator in broek

Bij een verkeerscontrole heeft een hulpsheriff van Florida een vrouw tegengehouden die een alligator verstopt had in haar yogabroek. Het dier was zo’n 30 centimeter lang.

Het vreemde incident vond maandag in de vroege ochtend plaats in Punta Gorda. De pick-up was tegengehouden omdat de bestuurder een stoplicht had genegeerd. De hulpsheriff vroeg hem daarom naar zijn rijbewijs, de registratie van de wagen en zijn verzekeringskaart.

De vrouw had niet alleen een alligator in haar broek Foto: Facebook

De 22-jarige man vertelde dat hij en zijn 25-jarige passagier probeerden kikkers en slangen te verzamelen onder het viaduct. Daarop vroeg de sheriff of ze de zakken in de koffer mocht doorzoeken om zeker te zijn dat het duo “geen wilde dieren meenam die ze niet mochten hebben”, klinkt het nog in het rapport.

In de rugzak van de passagier werden 41 kleine schildpadden aangetroffen. Daarnaast haalde de vrouw de kleine alligator uit haar broek en legde ze het dier op de achterklep van de pick-up.

De sheriff schakelde de Florida Fish and Wildlife Commission in, die een de zaak zal onderzoeken. Het is niet duidelijk of de twee vervolgd zullen worden.

