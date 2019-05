Hoeveel jobs zijn er in artificiële intelligentie?

In de IT-wereld is artificiële intelligentie, of kortweg AI, een absolute hype. Maar volgt de arbeidsmarkt? Wij gingen aankloppen bij Howest in Kortrijk, waar deze zomer de eerste AI-studenten afstuderen. “In de domeinen waar het grote publiek artificiële intelligentie mee associeert, ga je in Vlaanderen niet veel vacatures vinden.”

Met een dertigtal zijn ze, de IT Bachelors in Smart Tech & AI die dit academiejaar afstuderen aan Howest. “Binnen twee jaar zou dat aantal minstens verdubbeld moeten zijn”, oppert Johan De Gelas, die er academisch directeur new media & communication technology is.

Amazon

De AI-opleiding bij Howest past in een bredere trend van hoger onderwijs, waarbij artificiële intelligentie steeds prominenter in het lessenpakket verschijnt. Al was de Smart Tech & AI Creator van Howest naar eigen zeggen wel een van de eerste AI-opleidingen. “Ze is ingebed in onze opleiding Internet of Things. Studenten moeten in staat zijn om Internet of Things-projecten op een agile manier te implementeren”, klinkt het.

Concreet gaat het om het draadloos koppelen van machines of toepassingen aan een netwerk zoals het internet. “De afgestudeerde studenten moeten sensoren kunnen uitlezen en ze connecteren aan een zogenaamde webservice. Verder moeten ze de data kunnen verwerken met onder meer clouddiensten van Amazon AWS”, klinkt het. “En tenslotte moeten ze de data kunnen analyseren met machine learning en neurale netwerken.”

AI engineer

Volgens De Gelas worden deze Smart Tech & AI Creators opgepikt door technologieleveranciers zoals Be-Mobile, Aaltra en Sweet Mustard. Maar ook door consultancybedrijven als Ordina, OQuila en Delaware, en door AI-bedrijven zoals het Gentse ML6. “Ook in de maakindustrie is er veel interesse van West-Vlaamse bedrijven als Haelvoet, Picanol en Scott Automation. En daarnaast zijn er een heleboel AI-gebaseerde start-ups”, vertelt hij.

De Smart Tech & AI Creators is overigens niet de enige AI-opleiding bij Howest. Sinds kort biedt de hogeschool namelijk ook het traject AI Engineer als apart keuzetraject. Binnen twee jaar studeren de eerste studenten hierin af. Dit profiel richt zich meer op de achterliggende systemen. “AI engineers zijn ontwikkelaars die een complete AI backend kunnen ontwikkelen. Zij zijn eerder een match voor AI consultancy en andere IT-dienstverleners.”

