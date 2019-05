Steve B. bekent dat hij Julie Van Espen doodde, “maar het was niet de bedoeling”

Antwerpen / Schilde - Steve B. (39) heeft maandagavond bekend dat hij Julie Van Espen (23) heeft gedood. Dat bevestigt een bron dicht bij het onderzoek. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen.

De dakloze Steve B. werd maandag opgepakt in Leuven nadat het gerecht een opsporingsbericht had verspreid in de zoektocht naar “een belangrijke getuige”. In werkelijkheid was hij de hoofdverdachte, onder meer omdat hij was gefilmd terwijl hij de fietsmand van Julie in de hand had.

B. werd meteen urenlang uitgehoord door de speurders. Gisteravond ging hij over tot een bekentenis. Hij gaf toe dat hij Julie om het leven heeft gebracht, maar vertelde er volgens onze informatie wel bij dat hij niet de bedoeling had om haar te doden.

Vandaag wordt B. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

B. heeft een ellenlang strafblad. Hij werd veroordeeld voor twee verkrachtingen en ook voor onder andere diefstallen en bedreigingen. In 2017 veroordeelde de correctionele rechtbank hem tot vier jaar cel voor een verkrachting, maar de onmiddellijke aanhouding werd niet uitgesproken en B. tekende beroep aan. Volgens het hof van beroep in Antwerpen werd die zaak nog niet behandeld omwille van een gebrek aan personeel.

