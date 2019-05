Van Microsoft tot SAP: als IT-bedrijven zelf scholen oprichten

Het tekort aan informatici flirt met recordhoogtes. En dus nemen IT-bedrijven het heft in eigen handen. Met eigen – en vaak gratis – opleidingen, van artificiële intelligentie tot business software. “We krijgen veel meer kandidaten dan verwacht.”

De aankondigingen volgden elkaar in een snel tempo op in ons land. Zo waren er BeCode, Microsoft en vijf partnerbedrijven (Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos) die in februari de krachten bundelden. Zij richtten een artificiële intelligentie (AI)-school op om het tekort aan AI-profielen aan te pakken.

Concurrenten

Hun ambitie is om in België negen scholen te openen en jaarlijks 350 tot 500 mensen op te leiden. Enkele weken geleden ging de AI-school open, volgens de initiatiefnemers de eerste in België. De cursussen worden georganiseerd door BeCode, op de campus BeCentral in Brussel, en gefaciliteerd door de stichtende partners. Kandidaten voor deze gratis school hebben geen voorafgaande kennis nodig.

Het initiatief is opmerkelijk. Want eigenlijk zijn het concurrenten uit de IT-branche die de handen in elkaar slaan om vacatures op een andere manier in te vullen. Lees: niet te wachten tot er afgestudeerden bij hen komen aankloppen.

Succes

Volgens Microsoft, die we contacteerden voor een stand van zaken, was de lancering van de AI School alvast een succes. “Initieel werd er gedacht aan een twintigtal kandidaten voor deze eerste editie, maar intussen dienden al 500 mensen een aanvraag in”, klinkt het.

Uiteindelijk werden er voor die eerste school 26 deelnemers geselecteerd. De meesten zijn jonger dan 30 jaar, een vijfde is vrouw en 62 procent van hen was werkzoekende. Door het grote succes wordt er volgens Microsoft ondertussen gekeken om extra partners aan te trekken, zodat er financiering is voor meer klassen. De studenten op deze AI-school volgen een opleiding van zeven maanden in gegevensbeheer en kunstmatige intelligentie. Daarna vervolledigen ze hun theoretische opleiding met een stage van drie maanden.

Google

Microsoft is overigens lang niet het enige bedrijf met een opleidingsproject. Een bekend (en breder) initiatief is het Atelier dat Google in ons land uitrolde in het station Brussel-Centraal. Het geeft er opleidingen aan particulieren en professionelen. Begin dit jaar had het in zijn Atelier al 50.000 mensen opgeleid in digitale vaardigheden.

Ook SAP, een ander groot bedrijf in zakelijke software, lanceerde een initiatief. In dit geval '1000 SAP-jobs', met als doel om tegen eind 2021 duizend SAP-jobs ingevuld te krijgen. Het gaat hierbij niet zozeer om jobs bij SAP zelf, maar bij de vele partnerbedrijven van het bedrijf.

