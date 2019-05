Eén van de grootste politieacties in twintig jaar: meer dan 1.200 agenten vallen binnen bij leden van beruchte bende autodieven

Het gerecht heeft dinsdagochtend met groots machtsvertoon een 200-tal huiszoekingen gedaan bij leden van een bende autodieven. Meer dan 1.200 agenten werkten mee aan de grootschalige operatie, zo meldt het federaal parket. De bende zou de afgelopen twee jaar liefst 500 auto’s hebben gestolen van particulieren. Meer dan 30 personen werden opgepakt.

De bende maakte over het hele land slachtoffers. Telkens gingen ze op dezelfde manier tewerk. Ze klopten aan bij mensen die hun - vaak dure - auto te koop aanboden, en beweerden dat ze geïnteresseerd waren. Over de verkoopprijs werd niet gediscussieerd, vaak gingen ze meteen akkoord. Ze betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de gedupeerden dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept.

Omdat de fraude zo massaal bleek, nam het federaal parket enige tijd geleden het onderzoek over.

De meeste bendeleden zijn afkomstig uit Oost-Europa en situeren zich in het Roma-milieu. Op een tiental plaatsen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, werd dinsdagochtend een huiszoeking uitgevoerd. Ook op kampeerterrein waar de Roma-leden in caravans wonen, zoals bijvoorbeeld in de Brusselse gemeente Anderlecht, viel de politie binnen.

Volgens het federaal parket gaat het om één van de grootste politieoperaties van de afgelopen twintig jaar. Ook Franse gendarmerie werkte aan de operatie mee, door tussen te komen rond zeven sites in de nabijheid van de Belgische grens.

Het federaal parket geeft woensdag meer uitleg op een persconferentie, die om 17 uur plaatsvindt.

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

