Burgemeester Tommelein sluit café in Oostende waar drugs verhandeld werd

Oostende - In overleg met politie en parket heeft de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dinsdagochtend beslist om café ’t Hazegras op de Slachthuiskaai voor één maand te sluiten. Dat doet hij omdat er voldoende aanwijzingen zijn dat er drugs verhandeld werd.

Café ’t Hazegras in de Slachthuiskaai in Oostende (vroeger bekend als ‘Cap Horn’) is sinds 2017 in beeld als plaats waar drugs worden verhandeld. De politie moest er al vaak tussenkomen voor vechtpartijen en tal van andere vormen van overlast. Twee maanden geleden, in maart 2019, werd een huiszoeking uitgevoerd met een drugshond. Daarbij werden verschillende restanten van drugs gevonden.

De burgemeester besliste de handelszaak minstens voor een maand te sluiten wegens bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Het café ligt ook vlak voor een middelbare school.

Voor de burgemeester was de maat duidelijk vol. “Veiligheid is een absolute prioriteit voor dit stadsbestuur. Met deze sluiting voegen we de daad bij het woord. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad-aan-zee”, besluit hij.