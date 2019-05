Politie: “Alle verantwoordelijken van aanslagen Sri Lanka dood of opgepakt”

Alle leden van de terreurcel die achter de aanslagen van paaszondag in Sri Lanka zat, zijn dood of opgepakt. Dat heeft de Sri Lankaanse politie dinsdag aangekondigd. Op Pasen brachten enkele zelfmoordterroristen zichzelf tot ontploffing in kerken en luxehotels. Daarbij vielen 257 doden.

Terreurgroep ISIS eiste de verantwoordelijkheid van die aanslag op, die werd uitgevoerd door Sri Lankaanse terroristen. Hoeveel mensen nu opgepakt zijn, verduidelijkte de politie niet. Maandag had een woordvoerder van de politie het over 73 mensen, onder wie negen vrouwen.

“Iedereen die deze zelfmoordaanslagen heeft georganiseerd of uitgevoerd, is dood of in onze handen”, aldus politietopman Chandana Wickramaratne. “De twee springstofspecialisten van de groep zijn dood. De springstoffen die ze hadden verzameld voor toekomstige aanslagen zijn in beslag genomen.”

Sinds maandag zijn de publieke scholen op het eiland weer open. Uit vrees voor nieuwe aanslagen waren die scholen sinds Pasen gesloten. In veel scholen waren maandag echter minder dan 10 procent van de leerlingen aanwezig, wat erop wijst dat de ongerustheid onder de bevolking nog altijd groot is. Wickramaratne zei nog dat de veiligheid rond scholen versterkt is.