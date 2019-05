Twee Mongolen sterven aan de pest na het eten van rauw marmotvlees: toeristen zitten vast door quarantaine

In Mongolië zijn twee inwoners overleden na het eten van de ongekookte nieren van marmotten, zo hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt. Een en ander leidde tot een quarantaine van de regio waar ook toeristen geblokkeerd zitten.

De twee zijn een stel van de Kazachse minderheid die op 1 mei overleden in de westelijke provincie Bayan-Ulgii die aan Rusland en China grenst, aldus provinciegouverneur Aipiin Gilimkhaan. Beiden waren afkomstig uit de regio, voor de rest zijn er geen gevallen van de pest gesignaleerd.

Niettemin is in de zone voor zes dagen een quarantaine afgekondigd. Enkele Russische, Duitse en Zwitserse toeristen kunnen daardoor niet weg.

Indien er maandagavond geen nieuwe gevallen zijn, vervalt de quarantaine.

De Mongoolse autoriteiten hebben al meermaals gewaarschuwd tegen het nuttigen van rauw marmotvlees, want dit kan de bacterie Yersinia pestis die pest veroorzaakt bevatten. Elk jaar sterft er in Mongolië minstens één iemand aan pest, hoofdzakelijk door het consumeren van dit vlees. Maar veel inwoners slaan de waarschuwing in de wind vanuit de mening dat het opeten van de organen juist goed is voor de gezondheid.

Zwarte Dood

In de Middeleeuwen heeft de pest, de Zwarte Dood, miljoenen levens geëist in Azië, Europa en het Midden-Oosten. Maar de ziekte is relatief zeldzaam geworden. Bij een snelle behandeling laat de pest zich door antibiotica temmen. Maar bij besmetting van de longen kan ze binnen 24 tot 72 uur fataal zijn.