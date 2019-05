Colruyt start met thuisleveringen: zo veel zal het kosten

Colruyt gaat met zijn boodschappendienst ‘Collect & Go’ nu ook thuisleveringen doen. De warenhuisketen start daarvoor een proefproject op, in vijf gemeenten in de oostelijke rand van Brussel, zo wordt dinsdag gemeld in een persbericht.

Een thuislevering zal 9,50 euro kosten, plus de 5,50 euro servicekost voor het verzamelen van de boodschappen in de supermarkt. Maar die laatste kan met bepaalde commerciële acties wegvallen, merkt de keten op.

Volgens Colruyt bleek uit marktonderzoek dat er interesse was bij de klant voor thuisleveringen, wegens het gebruiksgemak en tijdswinst. Met het proefproject wil de supermarktketen de verwachtingen van de klant en haalbaarheid van de dienstverlening beter leren kennen, klinkt het. De test loopt tot het najaar en wordt daarna uitgebreid geëvalueerd.

Er is gekozen voor de Brusselse rand (Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sterrebeek) omdat daar voldoende interesse van klanten bestaat én wegens de nabijheid van het distributiecentrum in Zaventem. Van daaruit worden de leveringen gedaan door eigen medewerkers, met milieuvriendelijke bestelwagens op CNG (aardgas). Colruyt wil daarmee een duurzaam alternatief bieden voor bestaande alternatieven. “Daarbij gaan we ook onze leverroutes zo slim mogelijk uittekenen en onze voertuigen zo efficiënt mogelijk vullen”, klinkt het nog.

Voor middernacht besteld, dag nadien geleverd

Klanten die voor middernacht een bestelling doorgeven van minimaal 100 euro, krijgen hun boodschappen de dag nadien thuis geleverd. De kostprijs van de thuislevering bedraagt 9,50 euro. “Over die vergoeding hebben we grondig nagedacht. We willen thuislevering op een verantwoorde manier aanpakken en geloven dat we met deze realistische vergoeding een haalbaar businessmodel kunnen creëren. De test zal uitwijzen of dit bedrag aanvaardbaar is voor de klant en tegelijk haalbaar is voor ons.” Aan de prijs van de producten verandert bij thuislevering niets.

De leveringen gebeuren op weekdagen van 16 tot 21 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur, in tijdvensters van twee uur. Net zoals bij de klassieke afhaalpunten, kiezen klanten zelf het tijdvenster. De betaling gebeurt bij levering.