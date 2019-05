Wie volgt Laura De Neve op als beste voetbalspeelster in Belgische competitie?

Met Justin Blave (Standard), Lore Huys (KSK Heist), Riete Loos (Genk), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Annaëlle Wiard (OH Leuven) en Kassandra Missipo (KAA Gent) zijn de zes genomineerden bekendgemaakt die kans maken om Laura De Neve op te volgen als beste voetbalspeelster in de Belgische competitie, zo maakten de organisatoren van de Sparkle dinsdag bekend.

De trofee wordt zondag uitgereikt in het Thermae Palace Hotel in Oostende. Vorig jaar haalde Laura De Neve het van Missipo en Loos. De laureaten werden verkozen door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de clubs uit de Super League en experts in het vrouwenvoetbal. De trofee is intussen al aan zijn vijfde editie toe, de eerste werd gewonnen door Tessa Wullaert.

In de categorie voor Beste Doelvrouw kan Louise Van Den Bergh (OHL) zichzelf opvolgen. De andere genomineerden zijn Justien Odeurs (RSC Anderlecht), Rani Coenen (KRC Genk Ladies), Lowiese Seynhaeve (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist) en Lisa Lichtfus (Standard).

Bij de beloften gaat het tussen Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Janne Geers (KRC Genk Ladies), Elena Dhont (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist), Jarne Teulings (OH Leuven) en Lisa Petry (Standard). Vorig jaar ging die prijs naar Sarah Wijnants.

Begin dit jaar werd Tessa Wullaert, die afgelopen weekend met Manchester City de FA Cup won, voor de tweede keer uitgeroepen tot Gouden Schoen bij de vrouwen. Die trofee is dan weer voor de beste speelster met de Belgische nationaliteit. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Janice Cayman.