Club Brugge test vandaag Ivoriaanse verdediger die ook op verlanglijstje van Genk stond

Club Brugge maakt werk van de komst van een nieuwe centrale verdediger: de 18-jarige Odilon Kossounou is vandaag in België om zijn medische testen af te leggen bij de regerende landskampioen. Ook KRC Genk was flink geïnteresseerd, maar Club lijkt alvast deze slag thuis te halen.

Odilon Kossounou is actief bij het Zweedse Hammarby en gaat daar door voor een groot talent. Opvallend: Kossounou werd door de Zweedse media in april vooral gelinkt aan een transfer naar RC Genk, maar de Ivoriaan lijkt nu toch voor Club Brugge te kiezen. Zo halen de West-Vlamingen enkele dagen voor de titelmatch op het veld alvast een slagje thuis in de bestuurskamer.

De vraagprijs voor Kossounou bedraagt zo’n 2,8 miljoen euro, zonder bonussen. Op Jan Breydel bevestigen ze dat de Ivoriaan vandaag medisch getest wordt, maar dat betekent niet dat hij ook meteen een contract zal tekenen. Dat is afhankelijk van de resultaten van die medische testen.

De 1,88 meter lange Kossounou speelt nog maar sinds 12 januari in Zweden. Bij Hammarby speelde hij vijf keer mee. De club uit Stockholm nam hem over van de Ivoriaanse topclub ASEC Mimosas.

Verdedigende versterking is deze zomer sowieso nodig voor Club. Het contract van Poulain loopt af en wordt waarschijnlijk niet verlengd. Decarli en Peres konden nooit overtuigen en mogen straks beschikken. Mata en Amrabat zijn dan weer van nature geen centrale verdedigers. Dan resten enkel nog Denswil en Mechele, verondersteld dat ze allebei blijven, want vooral Denswil wordt elke zomer aan een transfer gelinkt.