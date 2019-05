Zijn de Rechtvaardige Rechters eindelijk gevonden? Graafwerken aan de gang onder Gentse Kalandeberg

Gent - Zijn de Rechtvaardige Rechters nu eindelijk echt gelokaliseerd? Zeker is het nog niet, maar omdat er dinsdagvoormiddag graafwerken worden uitgevoerd aan de Kalandeberg in Gent, waar het verdwenen paneel van Het Lam Gods volgens een van de meest recente theorieën zou liggen, komt de geruchtenmolen alvast opnieuw op gang.

Maandag kondigde voormalig Gents burgemeester Daniël Termont aan dat er dinsdagnamiddag rond 16 uur een nieuwe persconferentie zou worden gehouden in verband met de Rechtvaardige Rechters. “Er zijn nieuwe elementen aan het licht gekomen”, aldus Termont.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: cma

Foto: cma

Tunnel?

Termont verwijst daarmee naar een persconferentie van Gino Marchal en Marc De Bel van vorig jaar. De ene opperde toen de theorie dat het verdwenen kunstwerk onder de Kalandeberg in Gent zou liggen, de andere had er een boek over geschreven. Na hun persconferentie heropenden het parket en de politie het onderzoek. Niet veel later reed een onderzoeker van de Gentse Universiteit met een zelfgemaakt karretje over de Kalandeberg om de ondergrond te scannen. Toen leek er geen resultaat te zijn.

LEES OOK. Deze man beweert dat hij weet waar dief de Rechtvaardige Rechters verstopte: “Ik steek er mijn hand voor in het vuur” (N+)

Maar… we zijn nu een klein jaar later en in de voormiddag voordat de pers opnieuw werd uitgenodigd op een persconferentie, zijn er graafwerken aan de gang aan de Kalandeberg. “Er zou een tunnel gevonden zijn”, luidt het. Oud-burgemeester Termont, Gino Marchal en auteur Marc De Bel zijn aanwezig bij de graafwerken.

Rond de middag werden de graafwerken even stilgelegd “omdat er gevaarlijke gassen in de put” zouden zitten.

De Stoutmoedige Diefte

Het paneel de Rechtvaardige Rechters maakt deel uit van Het Lam Gods, het beroemde kunstwerk dat de broers Jan en Hubert Van Eyck in de vijftiende eeuw schilderden. Het paneel werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 ontvreemd uit de Sint-Baafskathedraal in Gent en is sindsdien spoorloos. De kunstroof, De Stoutmoudige Diefte genoemd, is al decennialang het voorwerp van wilde theorieën en tal van zoektochten.

Foto: cma

Foto: cma