Wat doe je als ‘de lijm’ uit je team wegvalt? “Er is te weinig aandacht voor rouwende collega’s”

Hij was de warmste stem van Studio Brussel, en de warmste mens op de werkvloer daar. Christophe Lambrecht was de raadgever, de mentor, de knuffelaar, de schouderklopper. De cement van zijn team. Hoe ga je er dan mee om als groep, als zo’n vaderlijke verbinder wegvalt, te snel en onverwacht? “Dan moet je de emotie toelaten, je medewerkers de tijd geven en met hen het gesprek voeren over de overledene.”