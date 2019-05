Liverpool staat voor lastige, maar niet onmogelijke opdracht tegen Barcelona. De zeven mooiste comebacks in de Champions League

Liverpool gaat vanavond in eigen huis op zoek naar zijn remontada tegen Barcelona. De Catalanen hebben een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd en daarmee lijkt het dat Barça doorgaat, al weet je in voetbal nooit, uiteraard. Wij zetten de mooiste comebacks van de afgelopen jaren nog eens op een rijtje.

2017-18 Kwartfinale: AS Roma - FC Barcelona (3-0)

Heen: Barcelona 4 - 1 Roma, agg.:4-4 (Roma wint op uitdoelpunten)

Kostantinos Manolas scoorde de beslissende 3-0. Foto: AFP

Dat Barcelona dinsdag moet opletten, weten ze nog van vorig jaar. Toen won AS Roma, nog met Nainggolan, in eigen huis van de Catalanen met 3-0 nadat het in de heenwedstrijd met 4-1 had verloren. Het was Kostantinos Manolas die het bevrijdende doelpunt acht minuten voor tijd binnenkopte. Dzeko zette Roma na zes minuten op voorsprong. De Rossi trapte net voor het uur een strafschop binnen. Het was Liverpool-doelman Allison Becker die de nul hield voor Roma.

2011-12 Achtste finale: Chelsea - Napoli (4-1 n.v.)

Heen: Napoli 3 - 1 Chelsea, agg.: 5-4

Branislav Ivanovic maakte de 4-1 in de eerste verlenging. Foto: REUTERS

Niemand gaf Chelsea nog enige hoop op victorie. Ezequiel Lavezzi en Edinson Cavani wisten beide het openingsdoelpunt van Juan Mata uit in de heenwedstrijd. In de terugwedstrijd stond Chelsea net na rust 2-0 voor en leek het op weg naar de kwartfinale, maar Gökhan Inler zorgde voor stilte op Stamford Bridge. Lampard kon op strafschop verlengingen uit de brand slepen. Daarin toonde Ivanovic zich nog de bekwaamste door met zijn rechter Chelsea naar de kwartfinales te trappen. Later won Chelsea deze editie door met penalty’s Bayern München in de eigen Allianz Arena te verslaan. Drogba zorgde voor de gelijkmaker in de blessuretijd.

2003-04 Kwartfinale: Deportivo La Coruna - AC Milan (4-0)

Heen: AC Milan 4 - 1 Deportivo, agg.: 5-4

Lionel Scaloni (links), Nourredine Naybet (midden), Juan Carlos Valeron (rechts) bij Deportivo. Foto: AP

De gloriedagen van Deportivo La Coruna zijn niet zo lang geleden, maar ze lijken toch zo veraf. In de Champions League 2003-04 stond ‘Depor’ nog in de halve finale nadat ze thuis het grote AC Milan versloegen met 4-0. De heenwedstrijd kwamen de Spanjaarden nog op voorsprong in San Siro, maar Kaka, Schevchenko en Pirlo zorgden voor een comfortabele 4-1. In de terugwedstrijd stond het bij de rust al 3-0 voor Deportivo. Fran zorgde een kwartier voor tijd voor de 4-0. Deportivo ging er in de halve finales uit tegen de latere winnaar FC Porto. José Mourinho was toen de coach van Porto.

2014-15 Groepsfase: Arsenal - Anderlecht (3-3)

Anderlecht eindigde derde met 6 punten in de groep met Dortmund, Arsenal en Galatasaray.

Leander Dendoncker, Andy Kawaya en Chancel Mbema vieren me de gelijkmaker van Aleksandr Mitrovic. Foto: BELGA

Het was voor Anderlecht een avond om nooit meer te vergeten, die vierde november 2014. Arsenal stond net voor het uur 3-0 voor. Toen begon Anthony Vanden Borre aan een inhaalrace. Met twee doelpunten in tien minuten bracht hij Anderlecht terug in de wedstrijd. Mitrovic bracht in de blessuretijd een punt op voor de Brusselaars. Anderlecht ging na de winter naar de Europa League waar het verloor van Dinamo Moskou in de zestiende finales.

1998-99 Finale: Manchester United - Bayern München (2-1)

Teddy Sheringham zette Manchester United vlak voor tijd op 1-1. Foto: BELGAIMAGE

Eén van de meest memorabele Champions League-finales aller tijden. Na zes minuten scoorde Mario Basler voor Bayern München. Lang zag het ernaar uit dat hij de matchwinnaar ging worden, maar vlak nadat hij gewisseld werd trapte Teddy Sheringham United naar verlengingen in de 91e minuut. Solskjaer, nu de coach van United, bracht een minuut later na opnieuw een hoekschop de 2-1 op het scorebord en zorgde daarmee voor de meest memorabele Champions League-finale tot dan gespeeld. Manchester United pakte in 1999 de treble onder Sir Alex Ferguson.

2004-05 Finale: Liverpool - AC Milan (3-3, 6-5 n.s.)

Liverpool zorgde voor één van de meest memorabele comebacks ooit in de Champions League. Foto: REUTERS

Deze wedstrijd gaat voor altijd de geschiedenis in als meest memorabele Champions League-finale aller tijden. Liverpool stond bij de rust al 3-0 achter tegen Milan na een doelpunt van Maldini en twee van Hernán Crespo. In de vierenvijftigste minuut begon Liverpool aan een heuse inhaalbeweging en vijf minuten later stond het 3-3 na goals van Gerrard, Smicer en Xabi Alonso. De wedstrijd draaide uit op strafschoppen en daar toonde Liverpool zich de sterkste. Jerzy Dudek stopte de penalty van Shevchenko en schonk Liverpool de beker met de grote oren.

2016-17 Kwartfinale: FC Barcelona - PSG (6-1)

Heen: PSG 4 - 0 Barcelona, agg.: 6-5

Barcelona zorgde voor de grootste comeback aller tijden in de Champions League. Foto: Photo News

Valentijnsdag 2017. PSG wint in eigen huis met 4-0 van Barcelona en doet daarmee een enorme gooi naar de halve finale. Twee weken later staat in Barcelona de terugwedstrijd op het programma. Enkel de die-hards geloofden nog in een terugkeer van de Catalanen. Na vijftig minuten zette Messi met een strafschop de 3-0 op het bord. Barcelona leek op weg naar dat vierde doelpunt voor verlengingen, maar dan was er Cavani die op het uur alle boeken sloot. Pas twee minuten voor tijd maakte Neymar de 4-1. Nog steeds niet genoeg dacht iedereen, maar een tweede strafschop twee minuten later zorgde toch nog voor twijfel achterin bij PSG. Uiteindelijk was het invaller Sergi Roberto die in de rug van de Fransen kon glippen en op voorzet van Neymar voor het delirium en de remontada zorgde.