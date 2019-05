Autozwendelaars legden 500 slachtoffers in de luren met valse bank-app of overschrijving

Zij discuteerden niet of nauwelijks over de prijs voor de BMW’s, Mercedessen en andere fel gegeerde luxewagens die ze wilden kopen. Zo won een bende gewiekste autodieven de voorbije twee jaar het vertrouwen van meer dan 500 particulieren over het ganse land. Ten onrechte, want de bankapplicatie of de overschrijving waarmee de kopers betaalden, was nep.