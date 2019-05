Waarom Steve B. werd veroordeeld, maar toch vrij rondliep: iedereen wijst naar elkaar

Hij was al veroordeeld voor verkrachting. Twee keer zelfs. De laatste keer, in 2017, kreeg Steve B. vier jaar cel. En toch liep de man die verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen vrij rond. Hoe dat komt en wie daarvoor verantwoordelijk is? Eén dag na de arrestatie van Steve B. slaat niemand een mea culpa. De ene wijst naar de beslissing van de rechter, de andere naar besparingen van de minister.