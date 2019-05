Colombiaans voetballer vertelt geweldig verhaal over Lionel Messi: “Plots stond hij daar met zijn zak”

Fabián Vargas vertelt in de Spaanse krant El País een verhaal over Lionel Messi dat hij nooit meer zal vergeten. Vargas was tussen 2009 en 2011 voetballer bij Almeria in La Liga. Na de 0-8-nederlaag toonde Messi zich van zijn grootste kant en had hij een verrassing voor Vargas.

Voor de wedstrijd tussen Almeria en Barcelona had Vargas een speciale vraag voor Messi. “Voor de wedstrijd vroegen enkele vrienden mijn shirt om het te schenken voor een goed doel in Colombia. Er was een overstroming en daar was een benefiet voor”, zegt Vargas in El País. “Ik maakte er gebruik van om tegen Barcelona te spelen zodat ik Messi de situatie kon uitleggen en zijn shirt kon vragen.”

Almeria verloor de wedstrijd met 8-0 en Messi scoorde een hattrick. Elke voetballer zou, logisch, teleurgesteld zijn. Vargas ook. Hij vergat zelfs dat hij de Argentijn zijn shirt had gevraagd. “Ik verliet het terrein en ik was zo boos dat ik was vergeten dat ik Messi’s shirt had gevraagd.”

Foto: AFP

Uiteindelijk was het de materiaalman van Almeria die een boodschap moest komen brengen aan Vargas. “Ik moest naar buiten gaan en daar stond hij met een kleine zak”, vertelt de Colombiaan. “Ik weet nog dat hij zei: ‘Kijk, dit zijn de shirts die ik heb kunnen verzamelen voor jou.’ Ik bedankte hem en gaf hem een knuffel, terwijl ik dacht dat het enkel zijn shirt was dat erin zat.”

Maar niets was minder waar. “Toen ik terug in de kleedkamer kwam, zag ik dat niet enkel Messi’s shirt erin zat, maar ook die van Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué en Puyol. Ik zal nooit dat geweldig gebaar vergeten”, blikte Vargas trots terug. “Ik wens hem nog heel veel records. Door zijn gebaar naar mij toe, is het iets dat ik hem toewens”, besloot Vargas.