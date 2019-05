Poolse mensenrechtenactiviste opgepakt na terugkeer uit België

De Poolse mensenrechtenactiviste Elzbieta Podlesna is na een bezoek aan België en Nederland verschillende uren vastgehouden door de Poolse autoriteiten. Bij een huiszoeking vond de politie posters van de Maagd Maria met een regenboogaureool. De vrouw wordt nu verdacht van ‘belediging van religieuze overtuigingen’. Amnesty International meent dat het activisme van Podlesna de enige reden is voor haar arrestatie.

De vrouw was in België en Nederland op uitnodiging van Amnesty om te getuigen over de toenemende druk op de rechtsstaat in Polen. Maandagmorgen viel de Poolse politie binnen in haar huis. De aangetroffen posters van de Maagd Maria hingen eind april in de straten van de stad Plock. Bij de huiszoeking werden ook de laptop, mobiele telefoon en geheugenkaarten van Podlesna in beslag genomen.

Volgens Amnesty is er geen bewijs dat de vrouw een misdaad gepleegd heeft. “Amnesty International vraagt aan de Poolse autoriteiten om vreedzame demonstranten en activisten niet langer lastig te vallen of te vervolgen. Iedereen in Polen moet vrij zijn mening kunnen uiten”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Podlesna trok in november 2017 samen met dertien andere vrouwen naar de jaarlijkse onafhankelijkheidsmars in het centrum van de Poolse hoofdstad Warschau. Tienduizenden mensen namen deel aan de manifestatie en velen droegen fascistische symbolen mee en scandeerden racistische slogans. Op het ogenblik dat de 14 dames een spandoek met de slogan ‘stop fascisme’ ontrolden, werden ze meteen beschimpt en fysiek aangevallen. Eén vrouw verloor het bewustzijn. Ook Podlesna werd hardhandig aangepakt met nekproblemen tot gevolg.

De 14 activistes dienden klacht in tegen het geweld maar de openbare aanklager weigerde aanvankelijk een onderzoek te voeren. Pas begin dit jaar besliste een rechter dat er een onderzoek moet gestart worden. Bovendien werden de vrouwen zelf vervolgd omdat ze ‘een wettige demonstratie gehinderd hadden’. Negen van hen werden veroordeeld tot geldboetes. De dames proberen die uitspraak nu in beroep ongedaan te maken.