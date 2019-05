Kortgeding KV Mechelen op 16 mei voor Brusselse rechter, Pro League stelt zich toch geen ‘tussenkomende partij’

Het kortgeding van KV Mechelen rond het matchfixingschandaal komt op 16 mei voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. De rechter zou dan op korte termijn met een uitspraak komen. Twee dagen later start de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische Voetbalbond met zijn proces (tussen 18 en 28 mei) rond het matchfixingschandaal.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Op de inleidende zitting op 30 april eiste Malinwa uitstel en een bijkomend onderzoek. Volgens de geteisterde club zijn haar rechten van verdediging geschonden. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die Malinwa vrijspreken. Om die redenen heeft KV Mechelen dinsdag een procedure in kort geding opgestart bij de burgerlijke rechtbank.

Opmerkelijk: de Pro League zou zich aanvankelijk partij stellen in dat kort geding, maar diende uiteindelijk toch geen verzoeksschrift heeft in als ‘tussenkomende partij’. Zij waren deze voormiddag dan ook niet aanwezig op de zitting. De advocaten van Beerschot Wilrijk, Lokeren, Waasland-Beveren, Veljkovic en die van de betrokken bestuurders waren er wel.