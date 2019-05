Boegbeeld Diego Godin kondigt in tranen afscheid bij Atlético Madrid aan

Diego Godin verlaat na dit seizoen de Spaanse topclub Atlético Madrid, waar het contract van de 33-jarige centrale verdediger niet verlengd werd, zo bevestigde de Uruguayaanse international dinsdag tijdens een persconferentie.

“Atlético was mijn familie, mijn club en mijn thuis. Het is dus zeer lastig om hiervan afscheid te nemen”, zei Godin. “Ik heb hier een schitterende tijd beleefd en wil iedereen daarvoor bedanken. De mooiste fase in mijn carrière wordt hiermee afgesloten. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de geschiedenis van deze club.”

Godin was negen seizoenen lang de sterkhouder achterin bij Atlético, waar hij als aanvoerder het verlengstuk coach Diego Simeone op het veld was en destijds nog samenspeelde met Thibaut Courtois en Toby Alderweireld. Het laatste seizoen kwam er sleet op de relatie en het uitblijven van een contractverlenging wees al langer op een vertrek. De verdediger wordt dan ook al een tijdje in verband gebracht met Inter Milaan, de club van de aan Standard uitgeleende belofteninternational Zinho Vanheusden.

© CAPTAIN

😊 EXAMPLE

👏 LEADER

🇺🇾 U RU GUA YO!

💪 DETERMINATION

🤝 COMMITMENT

📜 LEGEND

9⃣ seasons in Red & White

🔴⚪🔴 #GraciasGodín!#AúpaAtleti pic.twitter.com/jNHZCoAV76 — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 7, 2019

Godin kwam in de zomer van 2010 over van Villarreal en speelde sindsdien 387 wedstrijden voor Atlético. In 2014 won hij met de tweede Madrileense club de titel, een jaar eerder hadden ze de Copa del Rey gewonnen. In de Champions League werd Godin met Atlético twee keer verliezend finalist (2014 en 2016).

Foto: REUTERS

