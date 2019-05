Activiste wil ei breken op het hoofd van premier, maar dat verloopt niet helemaal volgens plan

Een 24-jarige demonstrante wilde haar ongenoegen met de Australische premier uiten door een ei op zijn hoofd kapot te slaan, maar ging een beetje de mist in tijdens haar aanval. Het ei wilde niet breken op de kruin van Scott Morrison en de vrouw werd snel buiten gezet door de alerte beveiligingsagenten. “Sorry voor de flauwe woordspeling, maar ik wil niet overdrIJven”, aldus Morrison. “Ik maak me vooral zorgen om Margaret, een bejaarde dame die omver werd gelopen tijdens het incident. Ik heb haar gecontacteerd en ze stelt het goed.”

De vrouw werd opgepakt, met in haar bezit een karton eieren en marihuana. Ze werd op borgtocht vrijgelaten, maar moet zich later deze maand voor de rechter verantwoorden voor de aanval en verboden bezit van drugs. Met nog twee weken te gaan tot de parlementsverkiezingen down under, wilde de vrouw protesteren tegen het harde asielbeleid van de regering.

Mogelijk werd ze geïnspireerd door ‘Egg Boy’, een tiener die in maart een extreemrechtse Australische senator met een ei bekogelde. De zeventienjarige Will Connolly verwierf door zijn opmerkelijke protestactie wereldfaam, maar was zelf niet erg trots op zijn aanval: “Ik begrijp dat wat ik heb gedaan niet juist was. Er is geen reden om iemand fysiek aan te vallen”.