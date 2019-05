Schepen Watteeuw over opgravingen naar Rechtvaardige Rechters: “Stad heeft dit niet gevraagd en zal dit niet betalen”

Gent - Volgens Gents schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw was niemand van het stadsbestuur op de hoogte dat er vandaag gegraven zou worden in de zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters. “Wij gaan dit alleszins niet betalen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad/De Gentenaar.

LEES OOK: Zoveelste zoekactie naar Rechtvaardige Rechters levert opnieuw niets op

“Voor deze werken is wel een vergunning aangevraagd, door de firma Denys en niét het stadsbestuur. Die vergunning is ook goedgekeurd”, zegt Watteeuw. “Maar zulke goedkeuringen door de burgemeester gebeuren in ‘bulk’. In de veelheid van vergunningen is dit niet opgevallen. Laat me duidelijk zijn: ik wil ook dat de Rechtvaardige Rechters gevonden worden. Maar wij zijn niet de opdrachtgever en we gaan dit ook niet betalen. Het moet duidelijk zijn waarvoor zo’n aanvraag dient.”

Daarom roept de schepen de bevoegde diensten op om duidelijker te zijn: “De vergunningsaanvragen moeten duidelijker zijn en daar moeten de diensten op toezien. Als er zulke werken gebeuren, moet ook duidelijk vermeld staan waarom. Wordt er gegraven voor elektriciteit of gas, zet dan elektriciteit of gas op die formulieren. Gaat het over de Rechtvaardige Rechters, dan moet er Rechtvaardige Rechters opstaan. Ik wil ook dat die doorbraak er komt, maar daarom moeten we het systeem nog niet loslaten. Dit is geen goede zaak, het maakt me niet gelukkig.”

(Straks meer)