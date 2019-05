Vader van Julie Lejeune haalt uit na moord op Julie Van Espen: “Weer een slachtoffer van het falende Belgische gerecht”

De moord op Julie Van Espen heeft ook bij Jean-Denis Lejeune, de vader van de door Marc Dutroux vermoorde Julie, nare herinneringen naar boven gebracht. “Weer een slachtoffer van het falende Belgische gerecht”, zegt hij bij La Dernière Heure.

Het gaat er niet in bij Jean-Denis Lejeune dat Steve Bakelmans al meermaals veroordeeld was voor verkrachtingen en toch nog op vrije voeten was. “Ik zou graag hebben dat het Belgische volk een uitleg krijgt hoe het kan dat zijn dossier zo traag behandeld werd”, aldus Lejeune. “Te weinig middelen bij de tribunalen? Onaangepaste wetteksten? Laksheid?”

De hele zaak roept herinneringen op aan de zaak van zijn dochter Julie Lejeune, want ook Marc Dutroux was een recidivist die al eerdere veroordelingen had opgelopen. “Er zijn nog gelijkaardige gevallen in ons land, zeker van misbruikers en moordenaars van kinderen die onder voorwaarden vrijgelaten zijn zonder medische opgevolgd te worden in de gevangenis.”

Lejeune is niet mals voor Justitie. “Beste inwoners van België, met dit gerechtelijk systeem hoef je niet te schrikken als er nog gelijkaardige drama’s gebeuren. Het is niet dat ik het sinds 1995 niet genoeg herhaald heb.”