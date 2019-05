Eden Hazard maakte mooiste goal van de maand april in de Premier League

De Premier League heeft dinsdag het doelpunt van Eden Hazard tegen West Ham United, op maandag 8 april, uitgeroepen tot mooiste goal van de maand april. De kapitein van de Rode Duivels dribbelde bij het doelpunt drie tegenspelers alvorens de bal keurig voorbij West Ham-doelman Fabianski te trappen.

De 28-jarige Hazard is bij Chelsea aan een uitstekend seizoen bezig. In de Premier League kwam hij in 35 duels tot zestien goals en dertien assists. Ook in de League Cup trof hij nog drie keer raak. Bij de Rode Duivels was hij na een uitstekend WK in acht duels goed voor vijf goals en een assist.

Mede dankzij zijn sterk seizoen lijkt een vertrek uit Londen komende zomer erg waarschijnlijk. De geruchtenmolen rond een overgang naar Real Madrid draait al maanden op volle toeren en Hazard heeft nog slechts een contract tot medio 2020. Afgelopen zondag was hij in zijn mogelijk laatste thuiswedstrijd voor de Blues op Stamford Bridge tegen Watford (3-0) opnieuw goed voor twee assists.

Hazard kreeg de trofee van Goal van de Maand ook al eens februari 2017. Toen verbaasde hij tegen Arsenal het publiek met een dribbel die startte aan de middenlijn en die hij nadien feilloos afrondde met een knal voorbij Petr Cech.