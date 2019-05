De een verkleedt zich graag als tovenaar, de ander heeft een opvallende wagen: weetjes uit ons politiek vriendenboek

Ze rijden met Volkswagens, ze zijn veeleer danser dan tooghanger en hun ouders zijn hun grootste helden. Het Nieuwsblad liet alle kandidaten voor de komende verkiezingen een vriendenboekje invullen. Ruim 1.200 van hen geven zo een inkijkje in hun hart. “Ik verkleed mij al eens graag in een monster of tovenaar.”

1. Dit vind ik van de regering-Michel

De gemiddelde Vlaamse politicus buist de regering-Michel. Gemiddeld krijgt de uittredende regeringsploeg 4,9 op 10. De Open VLD’ers die het vriendenboekje invulden, zijn nog het meest enthousiast en geven 7,4 op 10. N-VA, dat nog voor de eindmeet uit de regering stapte, geeft gemiddeld toch nog 6,6. Voormalig staatssecretaris Theo Francken geeft Michel 7 op 10. “Michel-I welteverstaan”, zegt hij. “Michel-II is een zielige schim. Zonder ons werkt niets.” Over de Vlaamse regering zijn politici iets positiever: 5,2 op 10.

2. Dit vind ik van de regering-Bourgeois

De Vlaamse regering scoort wat beter bij de politici die straks meedoen aan de verkiezingen, al is het nipt: 5,2 op 10. Vooral N-VA is (nogal voorspelbaar) enthousiast: 8,1 op 10. Oppositiepartij Groen geeft de Vlaamse regering met 4,1 op 10 een net iets betere score dan de 3,8 die ze aan de federale ploeg van Charles Michel geven. Geert Bourgeois zélf geeft zijn eigen regering een 8.

3. Ik rijd met

Veel kans dat de kandidaat waar u op 26 mei voor stemt in een Volkswagen rondtoert. Het is de populairste auto. Daarna volgen Volvo’s, Opels en Fords. Bij Groen en PVDA vult de meerderheid in dat ze geen auto hebben. Bij Open VLD zijn verhoudingsgewijs de meeste BMW’s en Mercedessen te vinden. CD&V’ers en N-VA’ers delen een voorliefde voor Volvo’s. Els Ampe, Brussels lijsttrekker voor Open VLD voor het Vlaams Parlement, heeft meest speciale auto, of liever autootje: een Biro.

4. Ik maak me kwaad over

Als je in de politiek gaat, moet je natuurlijk geëngageerd zijn. 8 op de 10 politici (78 procent) liepen dus al eens mee in een betoging. 152 kandidaten zijn de afgelopen maanden mee opgestapt in een klimaatbetoging. De oudere kandidaten hebben vooral tegen de raketten betoogd in de jaren 80. Jan Raecke, kandidaat op de Vlaamse lijst van SP.A in Oost-Vlaanderen, kwam veertig jaar geleden op straat en kwam de rijkswacht te paard tegen. “Fenomenaal”, zegt hij. “Daar heb ik leren sprinten.”

5. Ik reis (heel af en toe) met

De helft van de politici neemt minstens één keer per week het openbaar vervoer. Politici die elke dag pendelen, zijn een kleine minderheid (142 van de ruim 1.200). Er zijn ook amper politici te vinden die nóóit een bus, tram of trein nemen (26). Bij Groen zitten de meeste pendelaars en neemt 7 op de 10 elke week eens het openbaar vervoer. En de fiets? Eén op de vijf (278) zegt elke dag te fietsen.

6. Mijn lievelingsvak is

Geen vak populairder bij politici dan geschiedenis: goed een derde van de kandidaten vond dat in zijn schooltijd de tofste lessen. Wiskunde is een verre tweede (11 procent), net voor wetenschap en Nederlands. Kathleen Defour, kandidaat op de West-Vlaamse Open VLD-lijst, vond als enige “boekhouden” het absolute einde.

7. Ik woon in

30 procent van de politici woont in een vrijstaande woning of villa. Daarmee gaat de villa heel nipt de rijwoning voor (27 procent). Eén op de vijf heeft een appartementje. West-Vlaams SP.A-kandidaat voor de Kamer Eva Bossuyt woont in een “voormalige borstelfabriek”.

8. Ik zoek op Google naar

“Waarom is Marc Van Ranst zo gefrustreerd?” Dat was het laatste wat Michael Freilich, federaal kandidaat voor N-VA in Antwerpen, gegoogeld heeft. Geert Bourgeois zocht laatst op hoe je een “mocktail met gember” moet maken. Rik Buyse van N-VA zocht dringend een “aanhangwagen voor biertransport”.

9. Mijn grootste helden zijn

Mama, papa, moeke, vake: een meerderheid van de politici geeft zijn eigen ouders op als het gaat om figuren waar ze naar opkijken. Op twee: de Obama’s, Michelle Obama (30) nog net iets vaker dan manlief Barack (26). Bart De Wever (24) staat er ook bij, net als klimaatactiviste Greta Thunberg (15). Ook de opvallende Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez (14) kan blijkbaar veel politici bekoren. De Oost-Vlaamse SP.A-kandidaat voor de Kamer Jan Van Hee kiest voor Paul Otlet. Die moet u maar snel even googelen, we wisten het ook niet.

10. De verkiezingen gaan over

Migratie het belangrijkste thema van de komende verkiezingen? Het klimaat? Toch niet. “Koopkracht” is veruit het meest gekozen thema in onze bevraging (277). Klimaat staat op twee (233), op verre afstand gevolgd door migratie (56).

