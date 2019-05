Is ook massale mezensterfte te wijten aan buxusmot?

Vlamingen hebben al 142 dode mezenjongen gemeld via de website www.sosmezen.be. Dat zegt Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, die door de plotse hoge sterfte onder mezenjongen de oproep lanceerde om nestjes met dode kool- of pimpelmezen te melden. Gevreesd wordt dat er een link is met de bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot.

“Vorig jaar werden onze mailboxen op hetzelfde moment overspoeld: bij de Vogelbescherming door meldingen van dode mezen en bij Velt door vragen over de buxusmot”, aldus Geert Gommers, pesticidespecialist bij Velt. “We sloegen de handen in elkaar en dat werd SOS mezen: we roepen de hulp van iedereen in om mee te doen en nestjes dode mezen te melden.”

Ondertussen staat de teller dus al op 142 dode mezenjongen. “Dat is toch al een groot aantal en we merken dat het broedseizoen nu helemaal van start gegaan is”, zegt Geert Gommers van Velt. “In zo’n broedsel kan er trouwens van alles mislopen. Toch zijn wij benieuwd naar de oorzaak: is er een link met de bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot? “

De vzw laat de aanmeldingsperiode lopen tot eind juni, omdat sommige mezen meer dan een broedsel per voorjaar hebben en de buxusmot eigenlijk de hele lente en zomer bestreden wordt.

Nest in diepvriezer

Wie een nestje dode mezen vindt, wordt gevraagd zich aan te melden op sosmezen.be. De vzw vraagt om de dode jongen van het nest in één zakje in de diepvriezer te steken. Eind juni, begin juli nemen ze contact op om de mezen op te halen.

Probleem? Los het op met pesticiden

“Intussen blijven pesticiden tegen de buxusmot in heel wat tuincentra en tuinaannemers business as usual. De toon van de communicatie blijft: heb je een probleem in je tuin? Los het dan op met een pesticide”, zegt Gommers nog. “Dat gaat helemaal voorbij aan onze bezorgdheid of er een link zou zijn met de sterfte van mezen. Dat verontwaardigt ons wel, want naast de buxus zijn er nog heel wat andere planten die je tuin zouden kunnen opfleuren.” (belga)