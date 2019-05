Onlinecampagne Geens over seksueel geweld stopgezet

Onlineadvertenties van CD&V waarin minister van Justitie Koen Geens wordt bewierookt omdat hij seksueel geweld strenger aanpakt, zorgen na de moord op Julie Van Espen voor wrevel.

Internetgebruikers kregen maandagavond nog advertenties van CD&V met de boodschap “Dankzij Geens wordt seksueel geweld strenger aangepakt.” Pijnlijk, aangezien Steve B., de man die werd aangehouden voor de moord op Julie Van Espen (23), op vrije voeten was nadat hij in 2017 veroordeeld was voor verkrachting. De advertentiecampagne werd ondertussen stopgezet.