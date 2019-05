Lief van doodgereden Dariana spreekt voor het eerst: “Het was onmogelijk om niet van haar te houden”

Koekelberg - “Ze was perfect”: de vriend van de op 31 maart doodgereden Dariana Palcau heeft voor het eerst gesproken sinds zijn grote liefde het leven liet. De man maakt zich op voor een juridische strijd. “Die bestuurder mag nooit meer rijden. Een levenslang rijverbod is het minimum”, zegt Jonathan De Smet in La Capitale.

Het dodelijke ongeval gebeurde op 31 maart in de Brusselse gemeente Koekelberg. De Roemeense Dariana Palcau (30) stak er een drukke straat over toen een wagen tijdens een inhaalmanoeuvre zwaar op haar inreed. Hulp kon niet meer baten: ze overleed ter plaatse.

De 19-jarige bestuurder van de wagen, Houssem-Eddine B., had een voorlopig rijbewijs. Hij verklaarde in onze krant dat de auto van een vriendin was, maar dat hij het stuur overgenomen had omdat ze heel dronken was. De jongeman had aan een zebrapad twee wachtende auto’s langs rechts voorbijgestoken. Die waren gestopt om Dariana te laten oversteken. B. had haar niet gezien.

De vriend van het slachtoffer, de 35-jarige Jonathan De Smet, is nog steeds ontroostbaar. Op sociale media liet hij al meerdere keren mooie woorden optekenen over zijn overleden lief. “Ik heb je nooit genoeg kunnen bedanken om voor mij te kiezen. Je hebt me gevuld met dromen en hoop, ik had zoveel geluk met jou. Maar nu ben je weg met alle dromen die we nog moesten beleven. Ik mis je.”

Jaar samen

In een interview met La Capitale heeft hij voor het eerst gesproken over Dariana. “Ik kan me er maar niet overzetten, haar familie ook niet. We zijn leeg. We gaan vooruit, maar hebben nergens zin in. Dariana was perfect, het was mijn mooiste liefdesverhaal. We wilden een gezin stichten samen. Op de dag waarop ze overleed, gingen we vieren dat we een jaar samen waren. En we gingen een huis kopen.”

Dariana was afkomstig van een klein dorp in Roemenië. Daar vertrok ze acht jaar geleden om in België te werken en een betere toekomst te hebben. Na haar kunststudie ging ze bij Pizza Hut werken, waarna ze manager werd van twee slagerijen. Toen ze in België aankwam, kon ze geen letter Frans. Ze heeft het hier allemaal geleerd en ze sprak uiteindelijk prachtig Frans met een rijke woordenschat. Zonder accent ook. Ze sprak het beter dan ik.” Vijanden had de 30-jarige niet. “Iedereen was weg van haar, ze was zo lief dat het onmogelijk was om niet van haar te houden.”

Voorlopig rijbewijs

Er ontstond grote verontwaardiging na het ongeval toen bleek dat de bestuurder zijn voorlopig rijbewijs slechts voor 15 dagen moest inleveren en na verhoor vrijgelaten werd. “We gaan ervoor strijden dat die bestuurder nooit meer mag rijden. Een levenslang rijverbod is het minimum dat hij verdient. En de eigenaar van de wagen is net zo verantwoordelijk. Ik begrijp het niet. Misschien ligt het aan hun jeugdigheid, maar op mijn 26ste was ik al veel verantwoordelijker dan zij. Ik vind hun gedrag ongelooflijk. De ouders moeten hun kinderen beter opvoeden.”