Politici reageren op moord Julie: “Wie als minister van Justitie zo faalt in zijn kerntaak kan niet aanblijven”

De dood van Julie Van Espen laat diepe sporen na en ook uit de politiek - het is dan ook campagne - komen reacties. Oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang nemen het beleid van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op de korrel, zelfs vanuit de regering komt kritiek. “Ik begrijp niet dat die man niet onmiddellijk van zijn vrijheid is beroofd”, zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). “Het is niet mijn taak om mijn mening te geven over de beslissingen die Justitie neemt.”

Vlaams Belang eist dan weer dat Geens ontslag neemt. “Een politicus die er niet in slaagt een beleid te voeren dat gevaarlijke monsters als Steve Bakelmans van straat houdt, hoort niet op de post van minister van Justitie”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. “Wie als minister van Justitie zo faalt in zijn kerntaak - het beschermen van de bevolking - kan niet aanblijven.” De partij pleit voor een “bijzondere levenslange opsluiting” voor recidiverende zedendelinquenten en terroristen.

Kamerlid Stefaan Van Hecke van Groen ziet dan weer een structureel probleem als het gaat om zedenfeiten. “Besparingen laten wachttijden oplopen. Er is een gekend mentaliteitsprobleem en er is een gebrek aan opvolging van seksueel delinquenten.” Het budget voor justitie moet dan ook omhoog. Van Hecke vindt daarnaast dat er meer werk moet gemaakt worden van opvolging en therapie van daders van seksueel geweld. Tot slot moet verkrachting een prioriteit worden bij Justitie en politie. “Die mentaliteitswijziging moet worden uitgedragen door de minister van Justitie en de voltallige regering.”

Enkele politici vergalopperen zich. SP.A-lijsttrekker Conner Rousseau tweette: “Moeten we wachten tot de dochter van de minister van Justitie verkracht vooraleer we zedenfeiten echt gaan aanpakken of wat?”. Niet veel later en enkele kwaaie reacties later, verontschuldigde hij zich. Een beetje toch. “Wat hebben we geleerd? Niet meer tweeten als ik kwaad ben. Want dat ben ik. Vol onbegrip hoe justitie keer op keer faalt.”