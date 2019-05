Moeder van Elly (2) leest brief voor aan vriend die het meisje doodsloeg: “Ze werd behandeld als bewijsmateriaal. Het was de hel”

Brugge - “Het doet pijn niet te weten wat er met haar gebeurd is.” Zo begon Stefanie Herman (26), mama van de tweejarige Elly Buysse, haar getuigenis tijdens het assisenproces tegen Kenneth Samaille (31) in Brugge. Ze las een brief voor die ze na de begrafenis aan de beschuldigde schreef. Iedereen in de zaal moest vechten tegen de tranen.

Dinsdagvoormiddag kwam de mama van de tweejarige Elly Buysse getuigen op het assisenproces tegen Kenneth Samaille. Hij wordt beschuldigd van doodslag op het kleine meisje. De man gaf toe dat hij haar op 20 november 2017 een vuistslag in de buik gaf, nadat het meisje niet stopte met wenen. Die vuistslag werd haar uiteindelijk fataal.

Herman vertelde de voorzitter over de moeilijke relatie die ze met de man had. Hij gebruikte verschillende keren geweld tegen haar, maar ze bleef uiteindelijk toch bij hem. “Ik had schrik dat hij mij en de kinderen iets zou aandoen.”

Na haar verklaring vroeg Samaille het woord. “Stefanie, sorry voor wat er gebeurd is. Mijn oprechte deelneming. Ik heb dat echt niet gewild wat er met Elly gebeurd is. Ik kan niet beschrijven wat jij, Davy en de familie moeten meegemaakt hebben. Ik wil echt sorry zeggen. Sorry.”

Brief

Herman wilde na haar getuigenis nog een brief voorlezen die ze aan Samaille schreef na de begrafenis van haar dochter. Heel de zaal werd stil. “Er zijn een hoop vragen waar we allemaal een antwoord op willen. Ik werd tien minuten na jou gearresteerd, heb lang in de cel gezeten en ben ondervraagd geweest. Ik wist niets van Elly, het was een hel. Ze was er erg aan toe. Toen ik er eindelijk terug bij mocht, was ze al verschillende keren geopereerd. Ze had al drie maal een hartstilstand gehad. Ik kon het niet meer aan. De grond onder mijn voeten viel weg. Ik viel in een zwart gat.”

“We hebben nog de kans gekregen om afscheid van haar te nemen. Het afscheid viel ons zwaar. Niet veel later viel haar hartje stil. We hebben haar niet mogen begraven zoals we wilden. Ze werd behandeld als bewijsmateriaal. Ik wou ze zo graag mee naar huis nemen, maar dat mocht niet. Hoe moet ik nu later aan M. (het jongere broertje, nvdr.) uitleggen dat ze nooit meer terugkomt. Ik hoop uit het diepste van mijn hart dat je eerlijk bent. Voor mij, voor Milow en vooral voor Elly.”