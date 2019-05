“Pak onze verkrachters op en hou ze binnen”: duizenden mensen delen Facebookpost na dood Julie Van Espen

De verontwaardiging is enorm nu meer er meer details bekend worden over Steve Bakelmans, de man die Julie Van Espen vermoordde en daarmee niet eens aan zijn proefstuk toe is. Een Facebookpost die alle woede daarover verzamelt, is al vele duizenden keren gedeeld. De boodschap ervan? “Pak onze verkrachters op en hou ze binnen.”

Auteur van de post is Lies Jo Vandenhende, een vrouw die naar eigen zeggen niet al te vaak meningen deelt op Facebook. Maar deze ene keer vond ze dat ze een uitzondering moest maken, vanwege de moord op Julie Van Espen door een vier jaar geleden nog veroordeelde verkrachter.

LEES OOK. Wie is Steve Bakelmans, de man die de moord op Julie Van Espen bekend heeft? “Hij pijnigt mensen zonder er één spier bij te vertrekken”

Laat me niet lachen

“Hoe lang gaan we dit nog doen? Hoe veel dijen moeten er nog blauw worden geforceerd, hoeveel levens nog verwoest, hoeveel mandjes gevonden, hoeveel meisjes nog in het Albertkanaal?”, schrijft Vandenhende. “We kijken zo graag neer op andere landen, wijzen met de vinger naar culturen waar vrouwen zogezegd minderwaardig zijn. Laat me niet lachen ajb.”

“In België zit je even lang voor verkrachting als voor pakweg schriftvervalsing. Wij zijn minderwaardig aan een hoop papieren. Als je als vrouw dan al serieus genomen wordt wanneer je aangifte doet, zitten daders bijna nooit langer dan kinderen over de kleuterklas doen. Kunnen we stoppen met massaal in onze neus te peuteren bij dit wanbeleid?”

LEES OOK. Waarom Steve Bakelmans werd veroordeeld, maar toch vrij rondliep: iedereen wijst naar elkaar

Hou uw poten thuis

“Hoe is het mogelijk dat iemand die in 2017 vier jaar kreeg voor verkrachting iemand vermoordt in 2019? Hoe is het mogelijk dat we, wanneer we spreken over veiligheid, nog steeds de verantwoordelijkheid bij meisjes en vrouwen leggen? Ook ik ben schuldig, ga nooit in het tweede deel van de oude trams zitten, hou het nummer van mijn vriend klaar als ik me onveilig voel op straat, vraag mijn vriendinnen om alsjeblief voorzichtig te zijn onderweg. Maar wat ik eigenlijk wil doen is schreeuwen. HOU ALLEMAAL UW POTEN THUIS!”

“In plaats van het nutteloos patrouilleren en stoefen met meer blauw op straat, in plaats van uw etnisch profileren en uw pascontroles en uw bullshit war on soft drugs. Pak onze verkrachters op, en hou ze binnen.”