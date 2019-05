‘Natuurlijk overlijden’ blijkt moord wanneer medewerker mortuarium vreemd detail opmerkt

Elsene - Dat Charles Sital (56) zich voor het Brusselse hof van assisen moet verantwoorden voor de moord op buurman Jean-Pierre Michiels (66), is niet te danken aan spitsvondig politiewerk. Wel aan de opmerkzame ambtenaar van het dodenhuisje waar het slachtoffer in afwachting van zijn begrafenis werd ondergebracht. Hij zag als eerste, uren na de feiten, de sporen van geweldpleging op het lichaam.

Toen de hulpdiensten op 1 april 2016 de woning van Jean-Pierre Michiels in Elsene betraden, beoordeelden ze de dood van de man als “een natuurlijk overlijden”. Het lichaam van de man was gevonden door buurman Charles Sital en die had de hulpdiensten verwittigd. “Natuurlijke dood door hartfalen”, schreven zij op de overlijdensakte. Het had ook zo kunnen blijven. Ware het niet dat een bediende van het dodenhuisje enkele uren later bij het binnenbrengen van het stoffelijk overschot van het slachtoffer, verdachte sporen opmerkte op de hals van de overledene. De politie werd verwittigd, een autopsie vond plaats. Wurging, was het besluit.

“De hulpdiensten valt in deze niets te verwijten”, zeggen moordonderzoekers. “Sporen van geweldpleging zonder perforatie van het lichaam (door messteken, kogels, enz., red.) zijn niet meteen na de feiten zichtbaar. Hoe sneller je erbij bent, hoe minder je kans maakt om ze te ontdekken. Pas enkele uren na het overlijden van de persoon worden de sporen door het afsterven van de getroffen weefsels zichtbaar. We spreken dan over wurging, slagen met een stomp voorwerp, enzovoorts. Autopsies worden onder meer om deze reden pas enige tijd na een verdacht overlijden toegepast.”

Slachtoffer Jean-Pierre Michiels Foto: ingezonden

Eens duidelijk dat er sprake was van geweld, kwam Charles Sital vrij snel in beeld als mogelijke dader. Samen met zijn vriendin was Sital een nabije vriend van de overledene. Zij hielpen hem bijna dagelijks met boodschappen en eten maken omdat de man door osteoporose erg moeilijk ter been was. Om dat dagelijkse doen en laten te helpen vlotten, vertrouwde Michiels de buurman zijn bankkaart toe. Daar maakte Sital zonder schroom misbruik van. Nauwelijks enkele uren na de dood van zijn buurman stapte hij met diens bankkaart het casino binnen en vergokte 1.300 euro op kosten van zijn slachtoffer.

Veel wroeging heeft de verdachte nooit getoond. “Je kan niet blijven treuren om iemand die is komen te gaan. Eens je begint te gokken, is het bovendien moeilijk om jezelf een grens op te leggen”, verklaarde hij tijdens zijn verhoor.

Maar de moord bekennen, dat deed de Fransman uit Guadeloupe niet. Ook nu niet voor het assisenhof waar hij nochtans levenslang riskeert voor de roofmoord op zijn kwetsbare buurman.