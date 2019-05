Nieuwe regering erft gat van 6,3 miljard euro

De nieuwe regeringen, die hopelijk later dit jaar aan de slag gaan, erven een gat van 6,3 miljard euro in de begroting. Zo blijkt uit de lentevooruitzichten van de Europese Commissie.

De Europese Commissie raamt het structurele tekort eind dit jaar op 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Als de nieuwe regeringen niet snel ingrijpen loopt dat tekort in 2020 op tot 1,8 procent van het bbp of ruim acht miljard euro.

Het valt wel op dat de Europese Commissie iets optimistischer is dan de Hoge Raad van Financiën (HRF). Die instelling adviseert de overheid over het te volgen saneringspad. De HRF ging er in februari nog vanuit dat in 2019 het structurele tekort 8,5 miljard euro zou bedragen en in 2020 zou oplopen tot 9 miljard euro.

Ons land heeft eind vorige maand nog aan de Europese Commissie beloofd om onze begroting in 2020 structureel in evenwicht te hebben. De nieuwe regering wacht dus een zware opdracht. Intussen valt op dat alle partijen overlopen van verkiezingsbeloftes, maar geen enkele partij die precies aangeeft hoe ze het gat in de begroting willen dichten.