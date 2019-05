Economie vertraagt: Vlaamse vacatures nemen stevige duik

Het aanbod nieuwe vacatures bij de VDAB lag in april 12,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral het aanbod jobs die geen of beperkte studies vereisen, lag fors lager.

In januari was er al een daling met 2,1 procent. Dat was toen de eerste daling sinds 2015. Ook in maart was er een daling, met 6,8 procent. In april zette de daling zich fors door: -12,9 procent.

“Er is inderdaad een trendbreuk, maar we moeten toch nog voorzichtig zijn. Over de voorbije 12 maanden gemeten was er nog een stijging (+5,9 procent)”, zegt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel.

De VDAB ontving in april 21.101 vacatures. Daarvan waren er 15.537 voor vaste jobs, of 18,8 procent minder dan er in april 2018 werden gemeld. Het aanbod nieuwe tijdelijke jobs steeg wel met 9 procent tot 5.564.

Het nieuwe aanbod banen zonder studievereiste of maximaal 2de graad secundair daalde met 27,3 procent, terwijl er voor hooggeschoolden wel 3,3 procent meer nieuwe vacatures binnenliepen. Voor het niveau middengeschoold (3e en 4e graad secundair) waren er 4,1 procent minder jobs.