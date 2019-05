Pro League grijpt in en verhuist bekerfinale: vanaf seizoen 2020-2021 opnieuw helemaal op het einde, na de play-offs

De finale van de Beker van België zal vanaf het seizoen 2020-2021 helemaal op het einde van het seizoen, na de play-offs dus, afgewerkt worden. Dat heeft de Pro League dinsdag bevestigd aan Belga. Volgend jaar vindt de apotheose plaats tussen de reguliere competitie en de play-offs.

Dit jaar werd de finale van de Croky Cup uitzonderlijk op 1 mei gehouden. Niet iedereen vond dat experiment geslaagd, vooral omdat er in die periode al felbevochten play-offs worden afgewerkt. Bovendien is er ook een sportief nadeel voor de 1B-kampioen, die zes weken niet heeft gespeeld. Het belette KV Mechelen er afgelopen week niet van om de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis te winnen.

Vorige edities viel de apotheose tussen de reguliere competitie en de play-offs, maar ook dat is geen ideaal tijdstip. Aan bekerwinst is namelijk kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League verbonden. Voor een play-off 1-club die dat ticket op zak heeft, kan dat vreemde situaties opleveren. Zo eindigde bekerwinnaar Zulte Waregem twee seizoenen geleden best niet tweede, want dan moest het naar de derde voorronde van de Champions League.

Daarom is de betrachting van de Pro League om de finale van de Beker van België voortaan helemaal op het einde van de competitie te spelen. Lees: na de play-offs. Daarover werd maandag tijdens de raad van bestuur een akkoord gevonden, al moet nog wel bekeken worden hoe dat best georganiseerd wordt. Er is immers ook nog geen duidelijkheid over het competitieformat.

Volgend seizoen zal de bekerfinale in principe voor de laatste keer plaatsvinden tussen de reguliere competitie en de play-offs. Omdat spelers in het kader van het EK voetbal vanaf 1 juni 2020 beschikbaar moeten zijn voor hun nationale ploegen, is het praktisch niet mogelijk om de bekerfinale volgend jaar al na de play-offs te organiseren.