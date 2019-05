Wat er ook gebeurt: “Groot-Brittannië neemt deel aan Europese verkiezingen”

De Britse vicepremier David Lidington heeft dinsdag het onafwendbare bevestigd: Groot-Brittannië zal op 23 mei deelnemen aan de Europese verkiezingen. De Conservatieve regering en de socialistische oppositie zoeken nog steeds een oplossing om het vertrek uit de Europese Unie te realiseren, maar “het zal jammer genoeg niet mogelijk zijn om dat proces te beëindigen” voor de stembusgang, erkende Lidington.

De Britten hadden normaliter op 29 maart de Europese Unie moeten verlaten, maar die deadline is uitgesteld omdat premier Theresa May er maar niet in slaagt om het echtscheidingsakkoord met de Europeanen door het Britse parlement te loodsen. Het uitstel geldt tot 31 oktober, maar May koesterde nog steeds de hoop dat haar land niet aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei zou moeten deelnemen.

Vergeefs dus. Zelfs al raken de Conservatieve regering en de socialistische oppositie het nog eens over een gemeenschappelijke aanpak van de brexit, dan nog rest er niet voldoende tijd meer om alle noodzakelijke teksten te ratificeren tegen 23 mei. En de landen die op 23 mei lid van de Europese Unie zijn, moeten nu eenmaal verkiezingen voor het Europees Parlement organiseren.

Lidington zei in een gesprek met journalisten dat de regering er alles aan zal doen om het uitstel van de brexit “zo kort mogelijk te houden”. Hij hoopt alvast dat de verkozen Britse Europarlementsleden hun zetel niet moeten opnemen. Begin juli wordt het nieuwe Europees Parlement geïnstalleerd.

Conservatieven en socialisten praten opnieuw over een uitweg, maar voorlopig lijkt er nog geen oplossing in zicht. Komt er geen compromis uit de bus, dan zou het parlement opnieuw zogenaamde indicatieve stemmingen houden over de mogelijke volgende stappen in het proces.” (belga)