PAOK en AEK spelen Griekse bekerfinale in bijna leeg stadion uit vrees voor rellen

De Griekse bekerfinale tussen PAOK Saloniki en AEK Athene zal zaterdag in een zo goed als leeg Olympisch Stadion gespeeld worden. De arena in de Griekse hoofdstad heeft een capaciteit van bijna 70.000 plaatsen, maar de Griekse voetbalbond vreest rellen en laat daarom slechts 1.040 toeschouwers binnen.

PAOK en AEK namen het de voorbije twee edities tegen mekaar op in de finale, telkens won PAOK. Het kwam echter ook tweemaal tot zware rellen tussen beide supportersgroepen, en omdat de Griekse bond een soortgelijk scenario deze jaargang wil vermijden, zijn in totaal slechts iets meer dan duizend personen toegelaten in het stadion. PAOK en AEK mogen elk nauwelijks 120 tickets verdelen aan fans, de overige kaartjes gaan naar familie en kennissen van de spelers en genodigden.

PAOK kan nog zijn eerste Griekse dubbel pakken. Eind april stelde het team het Griekse kampioenschap veilig.