“Julie was niét op de verkeerde plaats. Ze kwam de verkeerde kerel tegen. En die had daar niet mogen zijn”

Ze heet Julie. Ik ken haar niet. Of toch niet persoonlijk. Maar dat zij is gestorven, daarvan word ik intens kwaad. Woedend. Furieus. Ik vloek op de man die op de radio uitlegt waarom het blijkbaar logisch is dat een veroordeelde verkrachter niet in de cel zat. Het zal wel. Rechten van daders en zo. Maar daardoor is een meisje slachtoffer geworden. Alweer. Alles schreeuwt dat het vermeden had kunnen worden. Ze heet Julie. En ze had niet mogen sterven.