Onverwachte wereldgoal? Vincent Kompany had toen hij wakker werd al een voorgevoel: “Ik voelde dat ik iets ging doen”

Manchester City blijft in poleposition liggen om zijn titel in de Premier League te verlengen, na een zuinige 1-0 zege op de voorlaatste speeldag. Het was Vincent Kompany die City met een onwaarschijnlijke pegel diep in de tweede periode de volle buit bezorgde. ‘s Morgens vroeg had hij al een voorgevoel: “Toen ik wakker werd voelde ik al dat ik ‘iets’ ging doen.”

Vincent Kompany had nog niet gescoord dit seizoen. En een doelpunt van buiten de zestien dateerde al van 2013. En toch had de Rode Duivel naar eigen zeggen een voorgevoel toen hij wakker werd.

“Ik kan het niet echt uitleggen, behalve dat je gewoon in jezelf moet geloven”, klinkt het in The Telegraph. “Ik werd vanmorgen wakker en zei: ‘Ik ga vandaag iets doen’. Toegegeven: ik werd zo ook al wakker voor de laatste vijf wedstrijden en toen gebeurde er nooit iets, maar ik denk toch dat het een recept is voor succes: word elke ochtend wakker en denk ‘ik ga iets doen, ik ga een bijdrage leveren’. Dat is alles wat ik deed.”

Veel scoren doet de verdediger nochtans niet. Maar als hij het doet, is het wel belangrijk. “Het is iets dat je niet echt kunt uitleggen”, vervolgde de kapitein. “Ik bedoel, je scoort zo natuurlijk wel een aantal keer op training en ik voetbal nu lang genoeg om te weten dat zoiets altijd kan gebeuren, maar om het in zo’n belangrijke wedstrijd te doen is toch speciaal.”

Hij werd al vaak afgeschreven maar op zijn 33e is Kompany dus nog steeds enorm belangrijk voor City. “Ik weet het niet, soms moeten bepaalde zaken gewoon gebeuren. Ik kan het niet uitleggen. Je hele leven bereid je je voor op momenten zoals deze, maar je weet nooit wanneer ze zullen komen. Maar door erin te geloven vergroot je de kans om zo’n momenten ooit mee te kunnen maken. Ik speel voetbal sinds ik zes jaar oud was en ergens in mij heb ik dit soort momenten. Ik werd wakker, ik wilde het, ik geloofde erin en het gebeurde. Beter kan ik het niet uitleggen.”

Bijna liep het nog helemaal mis toen Kompany in het slot weggleed bij een pass van Gundogan, maar hij kon zich nog net herpakken vooraleer James Maddison van Leicester op doel kon afstevenen. “Ik voelde dat ik nog tijd had. Ik was niet zo nerveus als mensen denken, maar ik dacht wel: ‘Typisch, je bent de held van de wedstrijd en dan glijd je weg en scoren zij een doelpunt’. Maar ik dacht nee, niet vandaag.”

In de stand houdt City (95 ptn) enige concurrent Liverpool (94 ptn) achter zich. Het blijft, met nog een speeldag te gaan, razendspannend aan kop van de Premier League. Kompany en co sluiten af met een bezoek aan Brighton & Hove Albion, Liverpool ontvangt Wolverhampton.