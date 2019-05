Deze dief had beter moeten opletten tijdens de lessen aardrijkskunde: “Vanwaar komt u, mijnheer? Van Ravioli”

Een 50-jarige Albanees riskeert in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor een reeks sluwe winkeldiefstallen. Hij liep tegen de lamp toen hij een wel heel bizar antwoord gaf op de vraag naar zijn afkomst.

Op 2 februari nam Mario F. de trein van Brussel naar Knokke-Heist waar hij bij juwelier Woertys langs de Kustlaan een Rolex ter waarde van 31.500 euro kon buitmaken met een wisseltruc. Op handige wijze kon hij het peperdure uurwerk omwisselen met een vervalst exemplaar. Toen de verkoper het trucje doorhad, was de vogel al gaan vliegen.

Toch kon de politie hem nog diezelfde dag inrekenen in het station van Brugge. Naast de Rolex en twee iPhones XS Max - smartphones met een prijskaartje van boven de 1.000 euro - bleek hij ook in het bezit van een vals Italiaans paspoort.

Maar door zijn gebrekkige Italiaans kreeg de onderzoeksrechter snel argwaan en toen F. doodleuk beweerde afkomstig te zijn uit “Ravioli” - een pastasoort, maar helaas voor de man geen bestaande Italiaanse plaats - viel hij helemáál door de mand.

Onderzoek linkte de Albanees aan vijf winkeldiefstallen en twee pogingen daartoe in Knokke-Heist, Brugge, Brussel, Gent en Antwerpen. Daarbij had hij het vooral gemunt op Rolex-uurwerken. De iPhones maakte hij buit in een Telenet-shop waar hij wederom vindingrijk uit de hoek kwam. Hij wisselde de originele doosjes immers om met identieke exemplaren die hij gevuld had met ... aardappelen. De verdediging verwees dinsdag naar de precaire situatie van F. en vroeg de rechter om mildheid aan de dag te leggen.

De uitspraak volgt op 4 juni.