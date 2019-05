Pijnlijk: fan stapt net van tribune op het moment dat Kompany zijn wondergoal scoort

Het was dé apotheose van een ongemeen spannend Premier League-seizoen: de wereldgoal van Vincent Kompany tegen Leicester City maandagavond. Een kanonskogel in de winkelhaak die allicht over de Engelse titel heeft beslist. En enkele fans van Manchester City die in het stadion zaten hebben die beslissende seconde net gemist.

Enkele supporters in het Etihad Stadium heeft maandagavond wel een bijzonder ongelukkig moment gekozen om een plasje te gaan doen. Op de videobeelden van de pegel van Kompany is te zien hoe in de achtergrond achter het doel een supporter van Man City net de 70e minuut heeft uitgekozen om zich uit de voeten te maken. In de slowmotion herhaling draait de man net het hoekje om wanneer de bal van Kompany de touwen raakt. Onder hem lopen ook enkele supporters net op het cruciale moment de trappen op. Maar zoals Stefaan Degand het in de Ronde verwoordde “Aje moe kakkn, mo je kakkn”